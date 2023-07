Via al consolidamento della terrazza panoramica di Magliano

Intenso il programma delle opere pubbliche che interesserà l’estate nel Comune di Magliano di Tenna. Sono iniziati già da diverse settimane gli interventi di consolidamento dal dissesto idrogeologico del versate est del paese, dove esiste un terrazzo panoramico per un valore complessivo di 550.000 euro a totale carico del Ministero dell’Interno "Ci sono poi interventi mirati a cui da tempo stavamo lavorando – spiega il sindaco Pietro Cesetti –. Sono iniziati da pochi giorni i lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di alcune strade: da via Tevere, si proseguirà per via Monte Vettore e via degli Orti che riguarda la circonvallazione esterna del centro storico per un importo complessivo di 450.000 euro, anche questo a carico del Ministero. Con precise finalità turistiche istalleremo due ciclo stazioni di e-bike che saranno collocate una nel borgo e l’altra in località Le Prese. Sicuramente però l’impegno più consistente riguarda la sottoscrizione del bando ‘Sport e Periferie 2020’, firmata il 29 giugno che riguarda la ristrutturazione del Centro sportivo Bocciofila Maglianese, dove siamo riusciti a raggiungere il 5° posto nella graduatoria fra 3.380 progetti presentati a livello nazionale che ci ha permesso di ottenere un fondo da 700.000 euro. Il Centro che in queste settimane sta ospitando le gare dei giochi tra contrade, sarà poi concesso in gestione al termine dei lavori".

Altre opere pubbliche sono state appaltate proprio in questi giorni. "È stato sottoscritto da poco – conclude Cesetti - il contratto con l’impresa risultata vincitrice dell’appalto per la realizzazione del nuovo Asilo nido 0-2 anni con finanziamento del Pnrr per 841.000 euro. A breve verranno appaltati i lavori per la messa in sicurezza del tetto dell’ex scuola elementare e asilo sita in Via Vecchietti, con contributo regionale di 160.000 euro e la compartecipazione del Comune per 90.000 euro. Infine verrà approvato a breve il progetto per il marciapiede di via Tenna lungo la strada statale 210 Faleriese, mentre a settembre si procederà al completamento dei lavori di messa in sicurezza della chiesa di Madonna di Loreto nel borgo storico, con un contributo di 200.00 euro".

Alessio Carassai