Via al corso di primo soccorso

Indetto dalla Croce Azzurra di Porto San Giorgio un corso di primo soccorso: è il 51°. Inizierà alle 21 di lunedì prossimo 17 aprile nella sede della stessa Croce Azzurra, in via Andrea Costa n.1. E’ gratuito ed aperto a tutti. L’obiettivo della pubblica assistenza è anche quello di trovare nuovi volontari perché non sono mai troppi per l’impegnativo e delicato lavoro di assistenza assicurato dalla Croce Azzurra sangiorgese 24 ore su 24 in tutti i 365 giorni dell’anno. Gli argomenti trattati saranno i soliti: apparato respiratorio, apparato circolatorio, traumatologia, ustioni, malattie infettive, Bls (basic life support) Blsd (basic life support – defibrillation), in italiano sostegno di base alle funzioni vitali: è una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare ed una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali, compreso l’uso del defibrillatore. Sono le manovre da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco per salvare chi lo dovesse subire. Per informazioni ed iscrizioni 0734.671114.