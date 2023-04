Via al ’Pergolesi jazz festival’ Tre giorni di musica e non solo

Il jazz è passione, è musica che coinvolge anche chi non è esperto, è qualcosa che racconta l’anima dei musicisti. È in grande crescita l’interesse per questo genere musicale anche tra gli studenti di musica, una cinquantina i ragazzi che si formano al Conservatorio di Fermo nel quale il dipartimento jazz è in costante crescita. Per tutti loro e per i fermani è al via la prima edizione del Pergolesi Jazz Festival 2023, in programma in Conservatorio presso l’auditorium Isaia Billè nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2023. Nata da un’idea del maestro Mauro De Federicis, la manifestazione è l’evoluzione di un percorso formativo iniziato nel 2007 proprio come sottolinea il docente: "Anno dopo anno, ho visto crescere il nostro Dipartimento grazie a docenti competenti, che lavorano o hanno lavorato sempre con il cuore e grazie alla disponibilità di tutto il personale del Conservatorio. Erano anni che pensavo ad un Festival interno, e devo dire che senza l’aiuto del direttore Nicola Verzina, sempre entusiasta di fronte a nuove sfide, e senza la collaborazione dei colleghi del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali non sarei riuscito". Nell’auditorium Isaia Billè, si susseguiranno dal 28 al 30 aprile seminari e concerti con ingresso gratuito con personalità di rilievo del panorama jazzistico italiano. Alle 15, il sassofonista Maurizio Giammarco aprirà il Festival con un seminario ‘I ritmi del jazz’ mentre alle 18, lo stesso si esibirà in concerto con una sezione ritmica di studenti di jazz del Conservatorio: Andrea Donzelli al pianoforte, Nicola Marconi alla chitarra, Nicola Foresi al basso elettrico, Luca Orselli alla batteria.

Sabato mattina alle 10 ci sarà la seconda parte del seminario di Giammarco che chiuderà i lavori alle 13. Dalle 14.30 seguirà il seminario ’Impro(ve)’ tenuto dal trombonista Massimo Morganti, che chiuderà questa seconda tranche del Festival alle 17.30. Domenica, in concomitanza della giornata internazionale del jazz, patrimonio dell’Unesco (International Jazz Day), il Conservatorio omaggerà questa ricorrenza con il concerto dei docenti di jazz che chiuderà simbolicamente anche il Festival. L’appuntamento è per le 11 in auditorium dove si esibiranno Paola Lorenzi alla voce, Marco Postacchini al sassofono, Marco Di Battista al pianoforte, Mauro De Federicis alla chitarra, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria.

Conclude il direttore Nicola Verzina: "Questo interessante progetto, che qualifica ancor più il nostro Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali, è stato possibile grazie anche alla generosità professionale dei colleghi e docenti del Conservatorio che hanno accolto la manifestazione con lo spirito di integrare il percorso formativo già ricco della nostra scuola".