Via al recupero dell’ex cinema Spazio al servizio della comunità

Sono stati affidati ieri mattina alla ditta Coip i lavori di rifunzionalizzazione dell’ex cinema Moderno di Servigliano, l’appalto prevede la consegna dei lavori entro 365 giorni lavorativi. La fine di questo 2022 porta un bel dono alla comunità di Servigliano e della media Valtenna, che fra circa un anno potrà utilizzare una struttura che diverrà un prezioso contenitore di iniziative di carattere culturale, sociale, formativo e persino ludico. L’amministrazione di Servigliano da tempo programmava il recupero dell’ex cinema ‘Moderno’, ora anche l’ultimo tassello amministrativo è stato posto al suo posto e non resta che aspettare il frutto dei lavori. Il progetto finanziato con il Fondo complementare sisma per un importo di 2.500.000 euro, prevede una larga area di funzioni utili alla collettività.

"È stato compiuto un passo importante per riqualificare una struttura all’interno del contesto urbano della città – spiega il sindaco Marco Rotoni –. Da qualche anno siamo impegnati su più fronti con l’intento di ridare nuova vita e funzionalità agli edifici del paese per metterli a servizio della collettività. L’ex cinema oltre alla sua storia avrà un ruolo importante per molte associazioni e attività. Il bando prevede la consegna dei lavori entro 365 giorni, quindi siamo fiduciosa di poterlo riconsegnare alla cittadinanza a fine 2023". Il progetto prevede due modalità d’intervento: la riqualificazione degli spazi e una nuova configurazione di tutti gli impianti tecnologici. "Il vecchio ingresso del cinema – continua Rotoni – diverrà sede dell’Ufficio turistico, mentre le due sale del piano terra saranno risistemate e unite per divenire un teatro-cinema con schermo rimovibile dove si svolgerà anche l’attività di laboratorio teatrale dell’associazione ’Albero dei Talenti’. La sala al primo piano verrà ristrutturata per divenire una sala destinata ad ospitare corsi di formazione. Tutta la struttura sarà dotata di impianti di ultima generazione per ridurre i consumi e sistemi per rendere la struttura più autosufficiente dal punto di di vista energetico".

Alessio Carassai