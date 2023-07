Via alla fase di progettazione per l’ex ospedale Regina Margherita

Avviata la fase di progettazione per il recupero dell’ex ospedale ‘Regina Margherita’ di Servigliano, l’ultimo tassello che consentirà all’amministrazione di portare a termine tutta la riqualificazione del complesso monastico di Santa Maria del Piano. Un pezzo importante dell’architettura del paese, posto proprio all’ingresso di Servigliano, che negli ultimi tempi, ha ospitato corsi di formazioni, eventi culturali e ludici, mostre mercato e molto altro ancora. "C’è una certa soddisfazione – spiega il sindaco Marco Rotoni – nel corso degli ultimi 20 anni le amministrazioni che si sono succedete hanno avuto chiaro in mente l’obiettivo, e con l’impegno di tutti sarà completato il recupero di uno dei complessi storici posti all’ingresso della città. Prima è stato ristrutturato il chiostro e gli spazi sottostanti, poi sempre a stralci, il giardino intitolato a Mario Luccisano, i giardini sottostanti che guardano verso il fiume Tenna, ora sono in corso gli interventi che permetteranno di recuperare la chiesa e le opere di valore artistico custodite al suo interno, infine l’ex ospedale che significa completate il recupero di tutto il complesso monastico di Santa Maria del Piano".

L’opera di riqualificazione per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, sarà finanziata con i fondi sisma, una volta terminate le fasi procedurali di approvazione è possibile ipotizzare l’inizio dei lavori entro gennaio 2024. "I locali dell’ex ospedale ospitavano la sede della contrada Porta Marina e di altre attività – conclude Rotoni – con questo intervento potremo recuperare spazi preziosi, ci sono molte idee che stiamo valutando per il futuro, ma abbiamo già pensato che destineremo gran parte di questi spazi per attività di formazione, incontro, promozione, studio a servizio dei giovani del paese e delle loro attività".

Alessio Carassai