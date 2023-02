Via alla gara tra quartieri Fantasia senza freni

Alle 15 in punto ha preso il via la 46esima edizione del Carnevale monturanese. Senza dubbio la più attesa degli ultimi anni dopo le edizioni in versione ridotta dovute alla pandemia. Il corteo si è mosso dal centro città con in testa il carro che ha ospitato tutte le maschere che i bambini della primaria hanno preparato nei laboratori organizzati su iniziativa della Pro Loco, anima pulsante di questo Carnevale. Il quartiere San Pietro è stato protagonista con il suo carro ispirato al Luna Park mentre il quartiere Incancellata ha omaggiato il recente Festival di Sanremo e i suoi protagonisti. Il quartiere Centro si è ispirato come di consueto al tema cartoni animati ricordano Yattaman mentre il quartiere 167 ha portato in piazza la sua idea dello storico gioco da tavolo Monopoli. Infine poì Mercoledì Adamas è stato il tema scelto da San Lorenzo mentre Sant’Andrea ha privilegiato La Vita è un Gioco. Non solo carri dei quartieri ma anche tanti gruppi e singole maschere. Domenica la premiazione.