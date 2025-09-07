Via alla mostra di Guglielmino. I riflessi del mare raccontano la vita

Approda a Fermo, è proprio il caso di dire, la mostra ’Panta Rei’ della fotografa genovese Anna Maria Guglielmino. Una mostra che, oltre a godere del patrocinio del Comune di Fermo, nasce sotto l’egida dell’associazione ’Promotori Musei del Mare’ che ha sede a Genova e che ha ospitato nei mesi scorsi, proprio nelle sale del prestigioso ’Galata Museo del Mare’, la prima esposizione di queste opere di fotografia. "Le proposte di Anna Maria Guglielmino consentono di scoprire sempre nuovi modi di conoscere l’universo mare. Mare che in questa mostra, magnificamente titolata Panta rei, ci dà emozioni e suggestioni capaci di comprendere l’animo dell’artista che sa cogliere l’attimo con uno scatto fotografico, fissando il divenire in un momento magico e innovativo ma, soprattutto, unico", racconta Maurizio Daccà, presidente dell’associazione. "Parliamo di riflessi, di immagini catturate nelle acque, di colori che si creano sul mare", commenta la Guglielmino, tanti anni di scatti fotografici alle spalle, con una lunga esperienza maturata come fotografa ufficiale di festival importanti e come autrice di report in giro per il mondo. "Queste fotografie restituiscono l’idea di un movimento liquido, incessante e naturale delle acque, che scompone ma contiene l’immagine e ne fa esplodere i colori". La mostra, che è stata inaugurata ieri pomeriggio alle ore 18.30 presso la Sala Ex Vigili del Palazzo dei Priori di Fermo, si avvale del sostegno dell’azienda Giano di Torre San Patrizio, guidata da Enrico Paniccià: "Ad Anna Maria Guglielmino mi lega un’antica amicizia e importanti esperienze comuni nel campo dell’educazione scolastica grazie al progetto Mus-e. Il fatto poi che a promuovere questo evento sia l’associazione Promotori Musei del Mare, mi ha fatto pensare che fosse una bella occasione per unire due sponde del Mediterraneo, quella tirrenica e quella adriatica, in nome, appunto, del mare e della sua straordinaria potenza vitale". L’assessore alla Cultura Micol Lanzidei, si è detta orgogliosa di ospitare la mostra di Guglielmino: "L’arte della fotografia è profondamente radicata nella cultura fermana, come dimostra la realizzazione di un centro espositivo dedicato a Mario Dondero, uno dei grandi fotografi che meglio hanno saputo raccontare la cultura e la società contemporanee. Questo evento ci consente di allacciare un nuovo rapporto con istituzioni importanti quali il Museo del Mare di Genova e l’associazione Promotori Musei del Mare e di confermare una preziosa collaborazione con l’azienda Giano, da sempre attenta a supportare la programmazione culturale della nostra città". La mostra a ingresso libero, resterà aperta fino a al 14 settembre. Orari: oggi, sabato 13 e domenica 14, ore 10/13 – 17/20; lunedì chiuso; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì apertura ore 17/20.