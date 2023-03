Via alla sistemazione dell’impianto sportivo. Spazi per il padel

Partiranno a breve i lavori di sistemazione e ammodernamento dell’impianto sportivo comunale di Amandola, una struttura che nel corso dei decenni ha svolto una preziosa funzione per la comunità montana non solo dal punto di vista sportivo. Erano anni che l’impianto non subiva interventi di manutenzione e finalmente ora potrà ricevere un riprogrammazione che ne migliorerà i servizi e la funzionalità. Questo grazie a un finanziamento di 350.000 euro che prevede vari canali d’intervento a servizio della struttura.

"La parte procedurale è stata completata – spiega il sindaco, Adolfo Marinangeli – entro la fine dell’autunno i lavori potranno iniziare, la ditta vincitrice avrà sei mesi di tempo per completare i vari interventi. In realtà sono varie le opere che serviranno a rendere l’impianto sportivo più funzionale sotto vari aspetti. Sarà realizzato un nuovissimo impianto di irrigazione interrato del terreno di gioco, questo consentirà di irrorare il manto erboso con maggiore regolarità e limitando l’usura. Sarà realizzato all’interno dell’impianto un percorso di fitness per il benessere psicofisico, in questa maniera anche i cittadini che frequentano la struttura per fare una corsa o una passeggiata potranno utilizzarlo".

In tutto questo ci sono due importanti novità che sicuramente avranno un positivo impatto in favore di tutta la collettività. "Due opere sono particolarmente rilevanti – conclude Marinangeli –: la realizzazione di un piccolo impianto di padel, sport che in questo momento va per la maggiore fra gli appassionati di attività fisica di tutte le età. Il secondo, invece, riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico che sarà messo a servizio della struttura per renderla più autosufficiente dal punto di vista energetico e per ridurre anche i costi di gestione".

Alessio Carassai