Via alla stagione estiva dell’ippodromo. Si parte domani sera

Inizia la stagione estiva dell’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, saranno quattro i convegni in programma per giugno, confermato anche il Campionato italiano guidatori trotto. Il primo appuntamento è fissato per domani 16 giugno, data che darà il via ad una stagione ricca di adrenalina. Le corse al trotto si svolgeranno anche domenica 18 giugno, poi successivamente il 23 e 25 giugno a cui si aggiungeranno le giornate di corse di luglio, agosto e settembre. Dopo la sperimentazione dell’anno scorso, anche quest’anno le corse del San Paolo, ritenuto un vero gioiello a livello continentale, saranno seguite e giocate all’estero. Le corse inizieranno alle 19 per regalare emozioni a tutti gli appassionati di ippica, promuovendo anche l’economia e la gastronomia locale. Una sinergia quella fra l’ippodromo di Montegiorgio e il territorio che si rinnova con successo da anni per incentivare il turismo e la promozione della cultura. Non a caso la prima giornata di corse appunto di domani 16 giugno, sarà dedicata ai vini marchigiani; domenica 18, sempre dalle 19 il cartellone propone una serata dedicata alla memoria di grandi appassionati dell’ippica: Luigi Porcelli, Rodolfo Pistilli, Giuseppe Pieroni, Massimo Buratti, Cesare Meli e Armando Belleggia.

La stagione di corse al trotto 2023 all’Ippodromo San Paolo sarà un vero e proprio spettacolo per gli occhi, con grandi premi in palio, talentuosi driver pronti a sfidarsi e cavalli che sono destinati a rimanere impressi nella memoria degli appassionati. L’emozione sarà palpabile, e i presenti avranno l’opportunità di assistere a gare avvincenti che regaleranno momenti di suspense, velocità e pura bellezza. A proposito di velocità e bellezza è stato calendarizzato per fine settembre un ritrovo con sfilata al San Paolo con delle bellissime Porsche. Il tutto senza dimenticare l’appuntamento più gustoso e ricco dell’estate ippica, il Campionato italiano guidatori trotto, che porterà in pista i migliori driver d’Italia che si sfideranno per la conquista del tricolore, un premio ambitissimo definito dagli addetti ai lavori lo scudetto dei driver.

Alessio Carassai