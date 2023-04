Via alle aste, l’amarezza dei balneari

"Il presupposto per l’applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo è la scarsità di risorsa e cioè l’impossibilità del rilascio di nuove concessioni" lo hanno sentenziato tre giorni fa i giudici della Corte di giustizia dell’unione europea. Un pronunciamento importante, secondo il presidente provinciale dei balneari Confcommercio, Romano Montagnoli, perché potrebbe aprire la strada alla risoluzione di un problema che è il tormento di noi balneari, vale a dire l’applicazione della direttiva europea che impone la messa all’asta delle concessioni, alla loro scadenza: "E’ stato chiarito – prosegue Montagnoli – che la ‘scarsità’ dev’essere vagliata dallo Stato italiano, combinando un approccio generale con una stima caso per caso. Il Governo pertanto non deve fare altro che accelerare nella ricognizione delle concessioni demaniali marittime vigenti per la verifica della ’scarsità della risorsa’ e nel convocare con urgenza il tavolo istituito con la recente legge 14 del 24 febbraio scorso. Emani nel più breve tempo possibile una nuova legge che superi le disposizioni emesse dal precedente Governo, effettuando un corretto bilanciamento fra l’esigenza di una maggiore concorrenza con la tutela dei diritti dei concessionari attualmente operanti".

Montagnoli in proposito ricorda che "dal 2009 i sette governi di diverso e opposto orientamento politico hanno tutti ripetutamente rinviato la scadenza delle concessioni vigenti con l’impegno ad una riforma da ciascuno promessa e da nessuno effettuata".

Da qui l’appello rivolto ai governanti del presidente Montagnoli a non tradire i balneari "che hanno avuto l’unico torto di aver creduto nelle loro leggi".

Fa altresì presente che gli attuali operatori hanno scelto questo lavoro e creato dal nulla aziende di valore e di successo confidando sulle leggi e sui provvedimenti del Paese: "Nessuno – rimarca – può essere privato dei suoi beni senza un giusto indennizzo. Il suolo è pubblico ma privata è l’azienda che vi insiste. Riteniamo che sia interesse di tutti evitare di distruggere un settore efficiente e un modello di balneazione attrezzata di successo unico al mondo. Sarebbe un colossale e imperdonabile errore storico ancor prima di una intollerabile ingiustizia nei confronti delle decine di migliaia di famiglie che perderebbero il lavoro e il frutto del loro lavoro".

Silvio Sebastiani