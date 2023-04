Via alle domande per il servizio scuolabus

Segue dalla prima

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il modulo online accessibile dal sito del Comune che consente una immediata registrazione formale del servizio a domanda individuale. La domanda presentata non dà automaticamente diritto a usufruire del servizio in quanto è subordinata a valutazione relativa, sia alla presenza del servizio sulla tratta richiesta, sia alla effettiva disponibilità di posti sul mezzo utilizzato. Anche gli studenti che usufruiscono in via eccezionale dei servizi di trasporto attivati per motivi straordinari debbono effettuare comunque l’iscrizione online. Senza l’iscrizione annuale non è possibile accedere al servizio di trasporto scolastico e il termine di presentazione delle domande online è fissato al 16 giugno 2023.

Per le domande effettuate oltre la scadenza del 16 giugno gli interessati, prima di presentare la richiesta, dovranno contattare l’Ufficio Autoparco (0734-284330 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12) per verificare la disponibilità dei posti sullo scuolabus. Per gli iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie, la presenza di un genitore, o suo delegato, alla fermata è obbligatoria per l’intero periodo del calendario scolastico ufficiale. Gi studenti della scuole secondarie di I grado possono, invece, essere autorizzati dai genitori a salirescendere autonomamente dal mezzo sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità.