Via alle domande per il trasporto scolastico

L’ufficio servizi scolastici del Comune di Fermo fa sapere che sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per il nuovo anno 2023-2024 che verrà attivato per tutti i plessi delle scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. L’iscrizione allo scuolabus, le cui tariffe come deliberato dalla Giunta comunale per i residenti rimangono invariate, senza alcun aumento né incremento, va rinnovata ogni anno a prescindere dalla scuola frequentata dall’alunno ed in caso di fratelli occorre presentare una domanda per ogni studente.