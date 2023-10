Via Cesare Battisti diventa una mostra a cielo aperto

Ben presto via Cesare Battisti, la strada che attraversa il centro abitato di Amandola, diverrà sede espositiva di una mostra d’arte a cielo aperto. Si tratta di una semplice idea che però ha già stuzzicato la fantasia di molti artisti locali, oltre a rappresentare un ulteriore elemento attrattivo per i visitatori di passaggio nella città montana. "Utilizzeremo una parete del muro di via Cesare Battisti per istallare un pannello – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – dove saranno esposte a turno le opere realizzate dagli artisti del territorio e dedicate proprio ai paesaggi, personaggi e storia dei nostri Sibillini. L’idea possiede varie sfaccettature: in primo luogo potremo offrire l’occasione a residenti di visitatori di ammirare bellissime opere realizzate dai nostri artisti. Ovviamente si tratta di copie ad alta definizione che verranno inserite nell’apposito spazio e saranno esposte a turnazioni stabilite. L’idea rientra all’interno del progetto dei ‘Sibillini Romantici’, per valorizzare i percorsi che uniscono i borghi dell’area montana, i visitatori potranno essere incuriositi delle opere e magari vorranno andare a vedere quei luoghi. Inoltre l’iniziativa ha costi di realizzazione veramente bassi, ma credo che gli effetti che potrebbe avere per valorizzare i nostri artisti e paesaggi siano meritevoli di attenzione".

a. c.