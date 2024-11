Via Crollalanza a rischio. Un supermercato al posto del circolo tennis. Si alza il coro dei no

Se fosse vero sarebbe una rivoluzione. La voce che da qualche tempo circola e che in realtà sarebbe stata anche concretizzata da un progetto reale presentato in via ufficiosa in Provincia è quella per un possibile trasloco del circolo tennis di Fermo, quello storico di via Crollalanza, in zona piscina. L’idea sarebbe quella di realizzare un impianto terrazzato al posto del parcheggio privato sotto l’ospedale Murri che poco successo ha riscosso in questi anni. Una struttura adeguata e moderna, a fronte di quello storico ormai vetusto e bisognoso di urgente restauro. Fin qui tutto bene. Il problema è che al posto dei vecchi campi, amatissimi dai fermani, potrebbe arrivare un supermercato e questo sì che sarebbe un grande cambiamento per la città, tale da implicare anche una rivoluzione della viabilità. Un progetto che vede una delicata quadratura del cerchio su diversi aspetti sospesi per il territorio e che vedrebbe coinvolti molti imprenditori e parecchie scomode situazioni, su tutte la centrale tanto contestata di San Marco alle Paludi. Un’idea che non dispiacerebbe al sindaco ma che ha fatto saltare sulla sedia gran parte della maggioranza che lo sostiene in consiglio comunale. Contrario si è detto Alessandro Bargoni, tra gli altri, ma anche lo stesso assessore allo Sport non sarebbe convinto di un passo tanto significativo, tale da richiedere almeno due varianti urbanistiche. Tra l’altro un supermercato, in quella posizione, finirebbe per creare non poche difficoltà per il popoloso e ancora attivo dal punto di vista del commercio quartiere di Santa Caterina, oltre alla stessa via Crollalanza che ha bisogno da tanto di una sistemazione che garantisca sicurezza e aree sosta. Un’idea contestata con decisione dal consigliere Pd Paolo Nicolai che sottolinea: "Spero proprio che sia una battuta di spirito la notizia del trasloco dello storico circolo tennis fermano, per far posto ad un supermercato. Mi permetto di consigliare al sindaco di concentrarsi meno sulle piste di ghiaccio e più su temi come i lotti di Casabianca, su cui dovremo discutere e decidere con ampia condivisione per il bene del quartiere. Ma penso anche alla centrale a biometano di San Marco su cui spero davvero ci sia un freno alla realizzazione, senza eventuali contropartite che finirebbero per penalizzare ancora una volta la città".

Angelica Malvatani