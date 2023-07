Via dai domiciliari, doppia denuncia

Giro di vite dei carabinieri sulle evasioni dai domiciliari. I militari di Sant’Elpidio a Mare hanno denunciato un 54enne del posto, sottoposto a detenzione domiciliare per i reati di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e rapina commessi a Sant’Elpidio nel 2016 e 2017 e condannato in via definitiva con fine pena ad aprile 2024. L’uomo è stato oggetto di un controllo e all’atto delle verifiche non si trovava nella sua abitazione. Infatti, in assenza di una valida giustificazione o autorizzazione, si era arbitrariamente allontanato dalla residenza, così i carabinieri hanno proceduto alla denuncia. Analoga vicenda per un 42enne della Guinea, controllato dai militari del radiomobile di Fermo: benché sottoposto a regime di detenzione domiciliare per reati di contraffazione, in occasione dell’ispezione non è stato trovato in casa. Anche lui si era allontanato arbitrariamente, in assenza di valida giustificazione o autorizzazione, e anche per lui è così scattata una denuncia.