Via della Resistenza, cordolo pericoloso

Lungo via della Resistenza, nei pressi della vecchia stazioncina de lu trinittu "Porto San Giorgio-Fermo-Amandola, a delimitare la strada da un parco giochi per bambini ivi esistente è stato costruito un cordolo alto e pericoloso". A riferircelo una signora residente nella zona: "La settimana scorsa – racconta – in piena notte una macchina, non so precisare se per la forte velocità, ha preso il cordolo ed è stata sbalzata contro una finestra della casa di fronte, causando danni di un certo rilievo. E’ un tratto di strada che gli automobilisti affrontano sempre ad alta velocità ed è facile intuirlo dai rumori dati dalle continue frenate e sbandate. Di giorno bisogna effettuare la massima attenzione per la presenza dei bambini, mentre la notte non è ben illuminata. Forse è il caso di intervenire ad evitare incidenti che potrebbero essere ben più gravi, allestendo a terra delle lucette intermittenti quali quelle che spesso vengono usate per segnalare un attraversamento pedonale".