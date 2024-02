"Via Fonte Murata chiusa da ormai 100 giorni, dovevano esserne 30"

Continua a far discutere la situazione del tratto di strada che collega la zona industriale di Monte Urano a Contrada Tenna, precisamente via Fonte Murata, chiusa ormai da diversi mesi con i cittadini che già in passato si erano fatti sentire. Stavolta, a tornare sull’argomento, è il gruppo consiliare CambiAmo Musica, che pone l’accento sulla questione soprattutto in virtù dei tempi di consegna di lavori: "E’ passato più di un mese da quando i cittadini che abitano in via Fonte Murata – viene sottolineato - lamentavano l’indifferenza dell’amministrazione della loro situazione sulla stampa. La strada che inizialmente doveva rimanere chiusa 30 giorni, ormai è chiusa da più di 100 e l’assessore Brasili non ha dato alcuna informazione in merito a quando ricominceranno i lavori, quando la strada verrà terminata e del perché della gestione sia stato incaricato l’Ufficio Urbanistico invece dell’ufficio competente dei Lavori Pubblici". U problema che coinvolge i cittadini ma anche le aziende che quotidianamente usufruivano di quel tratto di strada: "Oltre al danno la beffa, perché non solo sono i cittadini che lamentano tale situazione di disagio, ma anche tutte le aziende che operano nella zona industriale che non hanno più una uscita diretta sulla Faleriense, causando rallentamenti all’incrocio della strada che scende dallo stadio. Una gestione che in dieci anni di amministrazione non è mai cambiata; quando si deve rifare una strada a Monte Urano invece dei tempi previsti da contratto, i lavori si prolungano almeno di quattro volte tanto come già successo per la strada Tiboglio. Un appalto complessivo di 1,8 milioni (progetto norma 27) che impiegherà anni per la sua conclusione. Chiediamo all’amministrazione una data certa di fine lavori e che tale data per una volta sia rispettata".