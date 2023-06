Via Gentili chiusa nel weekend Sarà pedonalizzata dalle 19

Un tratto di via Gentili, per la precisione quello compreso tra le vie Simonetti e Bruno, sarà interdetto al traffico nei venerdì, sabato e domenica, dalle ore 19 fino alle ore 02 del giorno successivo, per il periodo 15-25 giugno, con probabile ripetizione dell’ordinanza negli altri mesi estivi. Lo hanno deciso gli assessori al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, e alla viabilità e lavori pubblici, Lauro Salvatelli, ed è stato disposto con ordinanza dal comandante dei vigili urbani, dottor Giovanni Paris.

"Dal confronto con gli esercenti di quella strada è scaturita la sintesi di un provvedimento che riguarda via Gentili", fanno sapere dal Comune. La zona è infatti particolarmente frequentata nelle ore notturne, soprattutto durante i fine settimana dagli avventori degli esercizi ivi funzionanti. La pedonalizzazione, come già detto, sarà in vigore dalle ore 19 alle 2. L’ordinanza è entrata in vigore ieri stesso. Sono esclusi dal divieto i velocipedi a due ruote, i veicoli destinati a servizi di polizia e soccorso, i veicoli appartenenti agli organizzatori. I soggetti autorizzati alla occupazione del suolo pubblico devono garantire il transito di veicoli autorizzati e lasciare sulla carreggiata stradale uno spazio sufficiente quale corsia di emergenza per il transito di mezzi di soccorso.