Via Guardia Costiera, restyiling in arrivo per l’area verde

Una staccionata e un tappeto per l’area verde in via della Guardia costiera, strada

che si trova nel molo delle imbarcazioni da pesca. Il dirigente del Comune che ha deciso di mettere in campo l’intervento constatato il possesso da parte dell’operatore economico che ha presentato la migliore offerta, dei requisiti per l’aggiudicazione dei lavori, e ha stabilito di affidare la manutenzione dell’area verde alla ditta Procaccia Costruzioni srl con sede in Val Vomano frazione di Penna. La strada in oggetto si trova proprio all’imbocco del porto peschereccio, uno dei luoghi simbolo della città e che merita perciò particolare attenzione.