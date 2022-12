Via la palma davanti casa della Petracci, interrogazione al sindaco

In merito alla scomparsa di una palma sita davanti alla casa dell’assessore al bilancio Alessandra Petracci la consigliera comunale del gruppo Pd, Catia Ciabattoni ha rivolto un’interrogazione al sindaco, Valerio Vesprini.

La consigliera premette che "sono apparsi diversi interventi sui social riguardanti la presunta rimozione di una palma dinanzi all’abitazione dell’assessore Alessandra Petracce, che potevano essere trascurati se non ne fosse intervenuto uno dello stesso assessore, avente chiaramente contenuto confessori".

Rilevato questo Ciabattoni rivolge una serie di domande al primo cittadino per sapere: "Se corrisponda al vero che operai del Comune si siano recati presso l’abitazione dell’assessore Petracci per rimuovere e tagliare tale pianta e, in caso affermativo, di esaminare il provvedimento con cui è stato deciso tale abbattimento".

La consigliera del Pd chiede altresì di conoscere se è vero che l’assessore si sia dichiarata disponibile a tagliare a propria cura e spese la pianta e, in caso affermativo di esaminare il provvedimento di autorizzativo. Inoltre Ciabattoni chiede se ed eventualmente dove sia stata nuovamente messa a dimora la palma e chiede anche di conoscere per quale motivo non sia stato rispettato il regolamento del Comune di Porto San Giorgio e non sia stata disposta la sostituzione nello stesso posto con altro esemplare. Infine, chiede di conoscere se sia stato autorizzato di coprire la buca residuante con una gettata di cemento e, in caso affermativo, quale sia il provvedimento emesso e da chi è provenuto. Ciabattoni chiede risposta scritta ed orale al prossimo Consiglio comunale.