Via le barriere architettoniche Contributi per gli interventi fatti

Si procede sull’eliminazione delle barriere architettoniche presenti in città. A farlo sapere è la stessa amministrazione comunale.

Dopo aver richiamato la legge numero 131989, che prevede la concessione di contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, a favore di chi ne abbia fatto richiesta e, conseguentemente, presentato i documenti comprovanti l’esecuzione dei relativi

lavori, il dirigente comunale del settore urbanistica, edilizia ed ambiente, infatti, informa che è stata richiesta la necessaria documentazione per istruire le domande utilmente collocate in graduatoria e sono stati prodotti dai soggetti interpellati regolari documenti fiscali.

Inoltre il dirigente fa sapere che è stata esclusa dalla graduatoria la domanda presentata per non aver eseguito i lavori finalizzati all’erogazione del contributo. Appurato, inoltre, che la disponibilità nel bilancio comunale 2022 del capitolo di spesa avente ad oggetto ’Contributi per lavori di eliminazione barriere architettoniche – da Regione Marche’ è pari a 37.179,40. Lo stesso funzionario ha preso atto che è possibile procedere alla liquidazione del contributo agli aventi diritto e provveduto di conseguenza.