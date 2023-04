Via le tamerici sul lungomare Nuovi posti auto

"Les jeux sont faits, rien ne va plus": tradotto liberamente dal francese e riferito al progetto di riqualificazione del lungomare significa che lo stesso è ormai definito, per cui non sarà più possibile apportarvi degli aggiustamenti. Chi sperava di ottenere delle modifiche si può mettere il cuore in pace. Lo si può facilmente dedurre dalla nostra intervista all’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, Lauro Salvatelli. Il timore è che qualsivoglia variazione dell’elaborato ne comporterebbe il prolungamento dei tempi di approvazione con il rischio di perdere il finanziamento Pnrr di 4 milioni di euro, la cui erogazione è condizionata dal rispetto della tempistica stabilita: aggiudicazione dell’appalto dei lavori entro il mese di luglio 2023, inizio dell’intervento alla fine dell’estate e suo completamento entro il 31 marzo 2026.

L’assessore riferisce che l’elaborato verrà portato in Giunta nei prossini giorni e che i punti maggiormente discussi e su alcuni dei quali si è polemizzato, sono stati così definiti: l’ampiezza della pista ciclabile passa da 2,50 a 3 metri; il tratto di riqualificazione del lungomare primo stralcio sarà allungato a nord di circa 150 metri all’altezza dell’Istituto Canossiane; cancellazione della previsione di due piazzette realizzate su spiagge libere; sradicazione delle tamerici per ripiantale altrove. Sull’aumento dell’ampiezza della ciclabile non si registrano obiezioni, anzi era auspicata; la cancellazione delle piazzette imposta dalla regione Marche sarà condivisa dagli ambientalisti ma contestata dal Pd. Tra l’altro consente un risparmio che verrà utilizzato per il prolungamento a nord del tratto di lungomare da riqualificare con il primo stralcio. Ma la notizia bomba è la decisione di togliere per ripiantarle non si sa dove le tamerici per fare posto a una cinquantina di parcheggi.

Operazione contestatissima dalle associazioni ambientaliste della città e dai Democratici, secondo cui tradirebbe il rispetto del verde e l’attuazione della mobilità dolce richiesti dal bando Pnrr per finanziare l’opera. In particolare reclamano la conservazione delle tamerici che "Sono vive vegete, belle, e costituiscono un vero patrimonio arboreo della città". Per la loro difesa e a sostegno del verde e della mobilità dolce gli ambientalisti hanno raccolto, tramite una petizione online, l’adesione condivisa un migliaio di volte sui social da parte di 1.215 sangiorgesi e frequentatori della città". Inevitabili le proteste. A dir poco Vibranti!

Silvio Sebastiani