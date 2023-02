Via libera a trenta mercatini Bancarelle per tutte le stagioni

Mercatini a gogò pure nel 2023, specie durante l’estate: per tutti i gusti, in grande numero, dislocati in diverse aree della città. Nonostante la contrarietà di tanti restano tra le manifestazioni più gradite, creano colore e movimento e, uniti ai tradizionali mercati del giovedì, e d’estate pure la domenica costituiscono complessivamente l’evento di maggior richiamo. Saranno a cura dell’associazione albergatori del Fermano Ataf che li ha programmati e proposti alla Giunta municipale che li ha concordati e quindi deliberati lo scorso 10 febbraio. In totale ne sono circa 30. Per ottenerne l’organizzazione, oltre all’offerta di 250 euro per la concessione degli spazi espositivi, l’Ataf si è impegnata a sostituirsi all’Amministrazione comunale nella realizzazione durante l’estate a suo totale carico e per una spesa di 6.000 euro del servizio gratuito di bus navetta “Summer Bus 2023” di collegamento al centro del sud città, dove insiste la maggior parte degli hotel; al mantenimento per un valore di circa 900 euro della App di Porto San Giorgio che l’Amministrazione potrà utilizzare indirettamente per presentare online tutti gli eventi della città; il sistema di prenotazione-booking e la campagna di promozione per 2.200 euro; il servizio informativo per 5.000 euro. Il costo complessivo di 14.100 euro sarà sostenuto interamente dall’Associazione albergatori e riguarda tutte le richieste di mostre mercato per l’anno 2023 . Intanto confermati i mercatini di modernariato e vintage, collezionismo, artigianato artistico di tutti i martedì di luglio e agosto sul viale Buozzi con orario 15-24 e quelli dello stesso genere di tutti i mercoledì sempre di luglio e agosto, sul lungomare sud, con orario 17-24.

Poi vi sono i mercatini del secondo fine settimana di ogni mese da febbraio a dicembre, esclusi luglio e agosto, dalle ore 15 del sabato alle 24 della domenica sul viale Buozzi. Da aggiungere gli speciali: 12 in via Oberdan e 5 sul lungomare centro. Gli albergatori auspicano che all’apertura serale delle bancarelle si aggiunga quella dei negozi: la città sarebbe più viva, più accogliente, più luminosa. Si creerebbe una sinergia vantaggiosa per tutti. A carico dell’Ataf risulta altresì la stretta osservanza di ogni adempimento di legge in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, come da piano di sicurezza, al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e agli adempimenti di sicurezza sul lavoro inclusi i rischi di natura interferenziale.

Silvio Sebastiani