Via libera all’adeguamento del palazzo dello sport per la Mg Pallavolo

Nell’ultimo Consiglio comunale l’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Antognozzi, ha annunciato alcune importanti decisioni e l’avvio di alcune opere di riqualificazione del paese. Sono state approvate all’unanimità le nuove convenzioni con l’Ambito Sociale XIX per la gestione delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per i prossimi 3 anni; il nuovo regolamento del gruppo di Protezione Civile comunale in adeguamento a quanto stabilito dalla Regione Marche, e una variante urbanistica specifica in zona Pip Girola. Dopo due delibere tecniche su contenziosi tributari, la parte corposa del Consiglio è stata destinata alla delibera di salvaguardia degli equilibri con variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2023-2025. Oltre ad una serie di aggiustamenti in entrata e uscita sui vari capitolo del bilancio, relativi ad alcune opere urbanistiche. "Con l’approvazione degli equilibri e della variazione di Bilancio – spiega Antognozzi - è stato approvato l’avanzo di amministrazione per un totale 327.000 euro. Tra gli interventi principali che verranno finanziati e realizzati con l’avanzo, frutto dell’oculata gestione di quest’Amministrazione ci sono molte opere. L’adeguamento del palazzo dello sport ad una capienza di 1.000 posti necessaria per consentire alla Mg Pallavolo di giocare a Grottazzolina le gare casalinghe di A2 del valore di circa 78.000 euro. Il completamento dell’impianto fotovoltaico sull’edificio della scuola media ‘Pupilli’ per circa 46.000 euro. L’estensione della pubblica illuminazione in via Passo di Colle, Fico Bianco, Belmontese e Parco via la Malfa per un totale di 147.000 euro, zone da sempre al buio. L’ampliamento e il potenziamento del sistema di video sorveglianza sul territorio comunale per circa 40.000 euro. Questi ultimi due interventi vanno nella direzione di una maggiore sicurezza sul territorio comunale".