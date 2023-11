Via Martiri delle Foibe, ecco 240mila euro

di Marisa Colibazzi

Scade il 15 la manifestazione di interesse per la procedura negoziata con cui affidare i lavori del prolungamento e ampliamento di via Martiri delle Foibe e, nel frattempo, l’amministrazione Ciarpella incassa un cofinanziamento di 240mila euro da parte della Regione proprio per questo intervento. Sono due passaggi destinati a mettere la parola fine a una vicenda che si sta trascinando da anni, con ricorsi e controricorsi tra Comune e proprietari del frustolo di terreno da espropriare per ampliare la sede stradale di una via molto transitata e dove insistono parecchie nuove abitazioni. "Per realizzare la strada che, negli ultimi anni, è stata oggetto di un prolungato contenzioso, occorre un investimento di 480mila euro" affermano il sindaco, Massimiliano Ciarpella e il consigliere Giorgio Marcotulli. La candidatura del Comune al bando regionale per il miglioramento della rete stradale con 5,3 milioni disponibili, è stata ritenuta meritevole di finanziamento. La domanda è stata presentata ad agosto e la scelta "è caduta su via Martiri delle Foibe che meglio risponde ai requisiti richiesti per il finanziamento. Sono stati effettuati tutti i passi necessari per ottenere il maggior punteggio possibile" spiega Ciarpella. E’ stato approvato il progetto esecutivo ed è stato portato avanti un lavoro di concertazione con la proprietà che ha accettato l’indennità di esproprio offerta. "E’ risultata vincente la strategia di incrementare la compartecipazione del Comune – aggiunge il sindaco – che doveva partire da una soglia minima del 30%, mentre la nostra proposta è arrivata al 50%". Il progetto prevede il prolungamento della strada fino a via XX Settembre, l’ampliamento della carreggiata a doppio senso fino a 10 metri, il rifacimento della pavimentazione stradale su un tratto della via particolarmente deteriorato, un marciapiede, l’abbattimento delle barriere architettoniche, impianti fognari e nuova illuminazione. Riguardo le tempistiche, Marcotulli spiega che il bando prevede il completamento delle opere finanziate entro giugno 2024, con eventuale proroga di alcuni mesi "ma procederemo con la massima celerità affinché il cantiere possa partire quanto prima". Infine: "Poiché per finanziare via delle Foibe erano stati già contratti due mutui, questo finanziamento ci permette di liberare delle risorse per destinarle a interventi di miglioramento stradale che dovremo valutare".