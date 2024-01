Via Michelangelo e Monte Cacciù: si riqualifica la zona panoramica

L’Amministrazione comunale punta, con due progetti, a realizzare opere per la messa in sicurezza della zona panoramica. Sono stati presentati, ieri, ai residenti nella zona interessata dai lavori. Per finanziarli il Comune ha partecipato al bando indetto dal Ministero dell’Interno proponendo i due progetti: uno riguardante via Michelangelo (da via Rubicone sino a via Collina), l’altro per la messa in sicurezza del versante est di Monte Cacciù. Per la strada di via Michelangelo, oltre al consolidamento del manto stradale, il progetto prevede la realizzazione di marciapiedi ciclopedonali, pubblica illuminazione, opere di deflusso delle acque: l’importo dei lavori è di circa 1.150.000 euro.Più complesso ed articolato il progetto relativo alla messa in sicurezza di Monte Cacciù che prevede opere di consolidamento delle aree a rischio frane.La partecipazione ai bandi prevede il finanziamento a fondo perduto di tutte le spese di progettazione, ad ogni livello e fino ai progetti esecutivi. Con progetti alla mano, nell’anno successivo, si potrà accedere a fondi di finanziamento. Le richieste formulate nei bandi, dunque, risultano pari a 100.570 euro per il primo e di 297.840 euro per il secondo progetto. Vesprini, nel suo intervento, ha ribadito l’importanza di intercettare bandi di questo tipo e di parteciparvi, azioni indispensabili per poter realizzare opere importanti e determinati per la città.

"Con il solo bilancio del nostro ente, infatti, sarebbe impensabile poter fare investimenti di tali portate e, per di più, in tempi ragionevoli e compatibili con l’urgenza trattandosi di questioni relative alla sicurezza – ha affermato - . Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione dei progetti e alla partecipazione al bando, in primis agli Uffici comunali". L’assessore Senzacqua, esprimendosi nel merito, ha sottolineato che "quelle affrontate sono problematiche serie ed importanti relative alla sicurezza pubblica e all’incolumità dei cittadini, note già da tempo ma sempre trascurate dalle passate amministrazioni. Insomma, nessun progetto, nessun finanziamento, nulla di concreto e tangibile sino ad oggi. Sicuri di aver fatto un ottimo lavoro, ora non ci resta che incrociare le dita, perché sarebbe davvero una svolta epocale per Porto San Giorgio".