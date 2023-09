Via Monte Taccone, SANT'ELPIDIO A MARE: Presto la Sistemazione

Che via Monte Taccone fosse ormai ridotta a un tratturo, i residenti lo stanno ribadendo da settimane e settimane, chiedendo la sistemazione di quel tracciato da terzo mondo. Nei giorni scorsi, finalmente, la giunta ha approvato la perizia di stima dei lavori e, "pertanto, gli step successivi saranno quello di avviare la procedura per l’affidamento dell’appalto e, subito dopo per l’inizio dei lavori.

Per portare avanti "un intervento che non è più procrastinabile, per garantire la sicurezza dei cittadini" parole del sindaco Alessio Pignotti, l’amministrazione ha impegnato 82mila euro. "L’ufficio tecnico aveva effettuato un sopralluogo sul posto riscontrando particolari ammaloramenti – spiega Pignotti – fessurazioni trasversali e longitudinali, dissesti, buche che hanno reso necessaria la programmazione di un intervento di manutenzione straordinaria".

Lavori che, in estrema sintesi prevedono il rifacimento del manto d’asfalto, vistosamente usurato e pericoloso. "L’amministrazione ha contezza dello stato dei luoghi poiché effettua regolarmente sopralluoghi nelle strade comunali per monitorare le zone più deteriorate – assicura il sindaco – e stilare un elenco degli interventi secondo priorità e risorse". Il caso di Monte Taccone rientra a pieno titolo tra le priorità "tant’è che avevamo già preannunciato che quest’anno saremmo intervenuti".