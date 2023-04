Via Montebianco, il campetto arriva in Consiglio

Stasera approdano in consiglio comunale il bilancio consuntivo del 2022, la determinazione delle tariffe della Tari per l’anno in corso con relativa modifica del regolamento della tassa rifiuti. All’ordine del giorno figurano anche due interrogazioni presentate dai consiglieri di Montegranaro Avanti "su questioni urgenti per la nostra cittadina – dicono – e ci auguriamo di ricevere risposte esaustive, e non evasive come i componenti dell’amministrazione Ubaldi sono soliti fare". Una prima interrogazione rivolta agli assessori all’ambiente e ai lavori pubblici, riguarda una questione già sollevata nelle scorse settimane, relativa al campetto in via Montebianco, nel quartiere di Villa Luciani. "Nei mesi scorsi abbiamo sollecitato ripetutamente l’amministrazione a mettere in atto intervento di manutenzione, senza ottenere alcun risultato" specificano il gruppo di minoranza sostenendo che "ormai abbiamo imparato a conoscere l’immobilismo e la sordità che caratterizza questa amministrazione". Problemi come quello sollevato nella seconda interrogazione, frutto di segnalazioni pervenute dai cittadini riguardo "macchie di erba bruciata ai bordi di numerose strade comunali che hanno fatto desumere che vi fosse stato l’utilizzo di diserbanti. Date le temperature dell’ultimo periodo, è impossibile che l’erba fosse stata ‘bruciata’ dal sole". Da queste ipotesi è scaturita l’interrogazione in cui si chiede di chiarire se sono stati utilizzati o meno diserbanti chimici e se sì, in che misura e se si intende continuare a inquinare in questa maniera. Il Consiglio è chiamato anche ad approvare il regolamento del costituendo Museo delle tradizioni.