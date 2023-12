Via Principe Umberto cambia look

Per la riqualificazione della centralissima via Principe Umberto adesso c’è anche il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dall’architetto Cristina Civita e, anche se per il definitivo, l’amministrazione intende confrontarsi con la cittadinanza e con le attività commerciali, le linee portanti dell’intervento sono tracciate. Via le palme (saranno ricollocate altrove), via lo ‘scalino’ tra marciapiedi e carreggiata che saranno sullo stesso livello; via le isole in porfido che sporgono dai marciapiedi e, soprattutto, via la pavimentazione in masselli che tanti disagi e polemiche hanno creato fin dalla loro posa in opera (circa 7 anni fa). La nuova via Principe Umberto (arteria di collegamento tra Borgo Marinaro nord, Piazza Garibaldi e Borgo Marinaro sud) cambia volto, diventa più fruibile e modulabile secondo le necessità. Obiettivo principe dell’amministrazione Ciarpella è stata l’eliminazione di tutte le criticità. Perciò, spazio a un nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche (quello attuale rende la via impraticabile ad ogni minima precipitazione); spazio a vasi e fioriere. Infine, spazio a una nuova pavimentazione a tre fasce con asfalto resinato: le due esterne, sui versanti ovest ed est, alterneranno stalli di sosta a porzioni pedonali, con sedute ed elementi di arredo urbano; la fascia centrale vedrà una strada carrabile leggermente ristretta rispetto all’attuale e, per delimitare in maniera più chiara le diverse porzioni della via, si è ipotizzata una diversa colorazione di spazi pedonali e di sosta spiegano gli amministratori. Il limite di velocità sarà ridotto a 30 kmh.

"Una nuova via Principe Umberto più fruibile e funzionale, modulabile secondo le esigenze. Gli interventi riguardano un tratto di 180 metri, dall’intersezione con via Leopardi all’incrocio con Piazza Garibaldi" spiega il sindaco Massimiliano Ciarpella, aggiungendo che i 240mila euro di investimento derivano dal mutuo contratto per il prolungamento di via Martiri delle Foibe (che, a sua volta, ha trovato la copertura con un finanziamento regionale). "In questi anni, quella via è stata oggetto di ripetuti problemi e interventi di manutenzione per cui –dice il vicesindaco Andrea Balestrieri – intervenire, per noi, è una priorità". "Parte da qui un progetto per migliorare le funzioni e la fruibilità di una via importante del centro – prosegue il consigliere delegato, Giorgio Marcotulli –, correggendo le note problematiche".

m.c.