Via Sant’Anna, il Comune ai residenti: "I lavori sono previsti"

Ai residenti di via Sant’Anna che avevano lamentato la mancata manutenzione di una strada in pessime condizioni, il sindaco Endrio Ubaldi e l’assessore ai lavori pubblici replicano che "l’intervento in quella porzione stradale era stato già programmato e inserito nel progetto complessivo di manutenzione stradale". I due amministratori aggiungono che, dopo l’incontro avuto nei mesi scorsi con i residenti, "era stato subito deciso di estendere i lavori a quel tratto di strada, cosa che i residenti sanno bene in quanto abbiamo svolto numerosi sopralluoghi con i tecnici e, la settimana scorsa, anche con l’impresa aggiudicataria dei lavori".

Nello specifico, l’intervento riguarderà l’asfaltatura di oltre 2 km di quella strada "con i costi dei materiali che, in tre anni, sono almeno raddoppiati. Se il cantiere non è ancora partito è solo per le difficoltà note a chiunque, oggi, sta sostenendo lavori edili". Sindaco e assessore non hanno gradito la protesta dei residenti "soprattutto perché molte altre strade versano in condizioni paragonabili alla zona Sant’Anna e noi abbiamo scelto di dare la priorità a quel tratto". Ubaldi e Beverati spiegano che "per una manutenzione puntuale della rete stradale, visti i costi attuali delle bitumature, ci vorrebbe almeno 1 milione di euro all’anno". Nel 2022 sono stati impegnati oltre 400mila euro per interventi su strade, rete fognaria e manutenzioni della viabilità rurale. "Entro l’estate, sempre la viabilità, saranno impegnati 650mila euro, insieme a 400mila euro per intervenire su alcuni marciapiedi ammalorati (i lavori iniziano la prossima settimana) e nel 2024, sempre per la viabilità, saranno investiti almeno altri 500mila euro a dimostrazione – è la chiosa finale – che alle polemiche pretestuose preferiamo rispondere con azioni concrete".

m. c.