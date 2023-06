"Via Trento, si inverta il senso di marcia"

Mercoledì scorso alcuni cittadini residenti sul viale della Vittoria e in via delle Marine sono intervenuti nella sala consiliare durante lo svolgimento del Consiglio comunale e, dicendosi portavoce di una protesta, hanno chiesto di poter prendere la parola per esporla. La vicepresidente del Consiglio, Catia Ciabattoni, che in quel momemrnto guidava i lavori della seduta, ha detto loro che non era possibile far intervenire degli esterni. Il sindaco Valerio Vesprini allora è uscito dall’aula per interloquire con quei cittadini e conoscere il motivo della loro protesta. Al che gli hanno spiegato che da quando nelle vie di cui sopra è stato mutato il senso di marcia da senso unico nord-sud a senso unico sud-nord, in conseguenza dell’entrata in funzione della la pista ciclabile sul lungpomare, il traffico si è fatto insostenibile per la piccola via delle Marine, oltre ad una velocità che vi tengono la notte le auto arrivando a frenate che fanno sobbalzare nel letto. il sindaco ha fatto presente che per il traffico quella strada è l’unico bypass per mezzi di una certa dimensione diretti a nord e che non possono accedere al sottopasso di via Castelfidardo, altrimenti sarebbero costretti a tornare indietro. Questa la proposta dei residenti : "Chiediamo di invertire i sensi di marcia di via delle Marine e via Trento, più ampia per la direzione ovest-est, e mettere un senso unico nell’ultimo tratto di viale della Vittoria". Il sindaco ha preso atto della richiesta e annunciato un summit urgente con l’assessore alla viabilitá e il Comando della polizia locale per discuterne.