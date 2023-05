Viabilità ciclopedonale Affidata la progettazione

L’Amministrazione comunale ha deliberato l’aggiudicazione efficace ad Engineering & Architecture Conti srl con sede in Amandola del servizio di ingegneria ed architettura finalizzati all’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativamente alla redazione e l’ammodernamento della rete di viabilità ciclo pedonale cittadina per favorire la mobilità sostenibile sul territorio comunale nell’ambito della ciclovia turistica Adriatica. Con determina a contrarre era già stata avviata dal dirigente competente una procedura per l’individuazione dell’affidatario dei servizi di cui sopra per un importo contrattuale di 56.146,36, oltre cassa previdenza ed Iva se dovuti. Atteso che l’iter di verifica dei requisiti generali sulle autodichiarazioni rese si è concluso in maniera favorevole all’aggiudicatario si è ritenuto di poter procedere a rendere efficace l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dell’incarico della redazione del Progetto in questione e riconosciuta la propria competenza ad adottare la relativa determinazione il dirigente dà atto che l’aggiudicazione sottoscritta a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti è divenuta efficace in favore della ditta Engineering & architecture conti srl Con sede in Amandola.