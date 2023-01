Viabilità in centro, la municipale istituisce un nuovo senso unico

Il comandante della polizia municipale, Giovanni Paris, ha emanato un’ordinanza per dare ulteriori disposizioni a corollario del radicale cambiamento della circolazione stradale eseguito la scorsa settimana e che in sostanza è consistito nell’istituzione del senso unico di marcia direzione sud-nord tra le vie Veneto e Castelfidardo del viale della vittoria e il senso unico nord-sud tra le vie Le Marine e Cimarosa del lungomare, restando per quest’ultimo in vigore il doppio senso tra le vie Marche e Le Marine (a nord), oltreché da via Cimarosa fino al termine dello steso lungomare (a sud). Oltre a ribadire le variazioni qui riportate e già in vigore, con l’ordinanza il comandante ribadisce disposizioni collaterali quali: l’eliminazione della pista ciclabile che era posta sul lato ovest di viale della Vittoria tra le vie Veneto e Castelfidardo e il divieto di sosta permanente sul lato ovest del viale della Vittoria nel tratto compreso fra via Castelfidardo e via Chiesa.

Tra le novità integrativa apportate con l’ordinanza: il senso unico di marcia sud-nord nel tratto del viale della Vittoria tra le vie Trento e La Marine; la direzione obbligatoria destra di via Trento intersezione viale della Vittoria per i veicoli aventi altezza superiore ad 1,90 metri; il divieto di transito sul viale della Vittoria tra le vie Trento e Castelfidardo e sulla stessa via Castelfidardo tra il viale della Vittoria e il sottopasso ferroviario per i mezzi di altezza superiore a 1,90 metri; la revoca del divieto di transito tra il lungomare da via Piave e da via Brennero. Il divieto di transito per i veicoli aventi di massa a pieno cariconì superiore a 3,5 tonnellate.