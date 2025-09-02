Viabilità in zona San Michele. Nascerà una nuova rotatoria

Ci sono opere che davvero possono cambiare la prospettiva della viabilità, rotatorie che garantiscono sicurezza e armonia ad una strada. Vale per gli imbocchi sulla statale 16 dove nel tempo sono state realizzate diverse opere strategiche, l’ultima quella complessa e del tutto risolutiva per l’imbocco verso San Marco alle Paludi. Ecco allora che diventa molto attesa anche un’altra rotatoria, su un incrocio quanto mai complesso. Come previsto dal Piano delle Opere Pubbliche, l’amministrazione comunale di Fermo ha dato il via all’iter che porterà alla realizzazione di una nuova rotatoria in località Lido di Fermo, in zona San Michele, in corrispondenza dell’incrocio tra la S.S. 16 e Via Marche, "in considerazione della posizione strategica del nodo viario e dell’elevata mole di traffico giornaliero", si legge in una nota. Nei giorni scorsi è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica alla Società Ingteam Srl di Ascoli Piceno. Un’opera importante per la città che migliorerà e garantirà un collegamento più funzionale, che si somma alle rotatorie e ad agli snodi già realizzati a Fermo in questi anni per migliorare i collegamenti fra le strade e soprattutto fra i luoghi. Anche in questo caso la nuova rotatoria snellirà il traffico veicolare, favorendo una circolazione più fluida e snella. Di sicuro ci sarà bisogno di attendere un po’ di tempo, per ora siamo solo alla progettazione, ma già la prospettiva aiuta a guardare con ottimismo al prossimo futuro.