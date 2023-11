"Viabilità, nei piani regionali ci rientri Fermo"

La politica fermana deve essere protagonista dei piani che la Regione porta avanti, sullo sviluppo della viabilità. Lo sottolinea Paolo Nicolai (nella foto), consigliere comunale del Pd, che come già l’avvocato Alberto Palma qualche giorno fa, parte dello storico divario di cui soffre il fermano, rispetto agli investimenti legati alla viabilità: "Gli ultimi finanziamenti sono avvenuti con le opere di adduzione legate al nuovo nosocomio, vedi rotonda di San Marco e parte della riqualifica della lungo Tenna grazie allora assessore regionale Cesetti, non bastavano e non bastano ovviamente. Adesso le risorse ci sono ed il fermano dovrebbe cercare di fare la parte del leone proprio in riferimento ad un Gap che lo stesso Baldelli ha evidenziato nel sud delle Marche, fermano in primis". L’appello di Nicolai è per il sindaco Paolo Calcinaro, perché convochi al più presto una conferenza dei sindaci, che faccia sentire le priorità vere del territorio: " Per me bisogna davvero iniziare a parlare del prolungamento della Mezzina che dovrebbe avere un ruolo chiave di collegamento fra le tre provincie del sud. Una strada strategica che dovrebbe essere rafforzata da arterie che la collegano con la costa, con un ulteriore investimento sulla lungo Tenna ed una forte progettazione della Lungo Ete. Il collegamento con l’entroterra, area Valtenna, dovrebbe ripartire non solo dalla faleriense ma proprio dalla bretella Molini-Girola in cantiere. Una bretella, utilissima, che andrebbe però modificata se si trovassero i fondi e prolungata anche essa verso ovest, così da avere un’accessibilità diversa nei confronti del comune capoluogo ed anche del nuovo nosocomio". Secondo Nicolai era prima essenziale rivisitare la viabilità della zona Campiglione-Girola per poi approvare la variante urbanistica che l’amministrazione comunale di Fermo ha già portato a casa: "Soprattutto per questo personalmente ho votato contrariamente in consiglio comunale di Fermo, non perché fossi contrario ad un intervento in zona, ma perché convinto che una nuova progettazione andava connessa alle politiche provinciali ed infrastrutturali. Bene pedemontana e rafforzamento del casello autostradale di Porto Sant’Elpidio nei piani della Regione ma sull’A14 ed il suo allargamento credo sia giusto spingere fino a Pescara senza tentennamenti".

Di viabilità e di progetti che per il territorio parlerà di nuovo la Regione oggi a Macerata dove saranno illustrati gli esiti dei bandi per contributi a comuni e province, tra Fermo, Ascoli e Macerata, proprio legati alla viabilità.