Viabilità nel mirino, da viale Ciccolungo a via Crollalanza

Le problematiche della viabilità cittadina non possono essere considerate questioni minori, lo sottolineano i consiglieri di minoranza Renzo Interlenghi e Paolo Nicolai che ribadiscono diverse problematiche in giro per il territorio di Fermo.

La prima questione è su viale Ciccolungo: "Ci sono volute due interrogazioni per apprendere dal sindaco in persona, e in occasione di tale Consiglio, che sono stati stanziati 25 mila euro per asfaltare e sistemare viale Ciccolungo. Da mesi si chiede la sistemazione del manto stradale per l’unica via di accesso a uno degli ospedali della città (clinica Villa Verde) e per gli abitanti della zona che, probabilmente, si sono sentiti un po’ dimenticati da questa amministrazione. Anche viale Trento, dal punto di vista del manto stradale appare agonizzante, a causa degli sporti provocati dalle radici delle piante cui occorre, necessariamente, trovare una soluzione come è stato fatto nella vicina Porto San Giorgio, per non parlare di via Salvo D’acquisto dove le buche la fanno apparire un vero campo da golf con rischi per l’incolumità delle persone e dei veicoli. Cosa dire, inoltre, della rigogliosa vegetazione che cresce, insieme a intere messi di grano, nei vicoli del centro storico o davanti all’ospedale di Fermo? Questi sono autentici quadri d’autore, delle nature ’vive’ che rallegrano la città".

Per Nicolai la situazione da attenzionare è quella di via di Crollalanza: "Da troppi anni abbiamo un problema di viabilità e di accessibilità negli esercizi commerciali in quella via, molte storiche ed importanti attività cittadine hanno sede lì. Strategicamente parliamo di una zona centrale ed essenziale; chiedo quindi all’amministrazione, che ha sempre tenuto un contatto con gli esercenti, di prendere coraggio nel trovare una risoluzione permanente quanto abbastanza obbligata: attivare il senso unico e creare parcheggi ad orario di fronte i negozi commerciali". Per Nicolai il senso unico serve a garantire sicurezza, in una strada peraltro priva di marciapiede per un lungo tratto.

"Tutto molto e troppo caotico – sottolinea il consigliere – . Se non ci si attiva rapidamente bisognerà giustificare anche le lamentele degli stessi negozianti di fronte alle multe dei nostri vigili, giuste per motivi di sicurezza ma inappropriate per chi vive di commercio".