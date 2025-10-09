Viaggiano in auto con coltello e machete

Fermano un’auto con tre persone a bordo, un uomo e una donna tunisini e un romeno, nessuno residente in zona e, dalla successiva perquisizione, rinvengono un coltello in acciaio con apertura ‘a farfalla’ della lunghezza di 30 cm, un machete lungo 50 nascosto sotto il sedile. È accaduto l’altro ieri, in via Garda, quando la pattuglia della Squadra Volante della Questura, in zona per normali operazioni di controllo, ha intimato l’alt a una Fiat Panda sulla quale stavano viaggiando tre persone che hanno subito mostrato un certo nervosismo che ha insospettito i poliziotti. Si trattava di un tunisino, di 39 anni, residente a Macerata, di una connazionale 41enne e un cittadino romeno residente a Sesto San Giovanni (Milano). Questi hanno consegnato i documenti ma interrogati sul perché della loro presenza in zona, con le loro risposte non hanno convinto gli agenti. Anzi, l’agitazione e il nervosismo che continuavano a mostrare, ha indotto i poliziotti a una perquisizione personale e del veicolo.

A quel punto, il tunisino ha provato a nascondere sotto il tappetino un coltello in acciaio con apertura ‘a farfalla’ di 30 cm e, sotto il sedile del conducente, un machete lungo mezzo metro. Armi che sono state subito sequestrate. Portati in Questura e sottoposti ai rilievi della Scientifica, dai tre è emerso che erano oggetto di numerosi procedimenti penali, alias e svariati rintracci per notifica. Le proprietà delle armi è stata rivendicata dal tunisino e dal romeno e per questo denunciati in stato di libertà per porto ingiustificato di armi. Uno dei due è pure risultato irregolare sul territorio nazionale e, di conseguenza, affidato all’Ufficio Immigrazione per definire la propria posizione. Un’altra operazione che conferma l’attenzione e i risultati della presenza della Polizia di Stato sul territorio.

m.c.