Viaggiava su un’auto rubata con un coltello a serramanico

Viaggiava su un’auto rubata con dentro un coltello a serramanico e strumenti per l’offesa personale. Per questo motivo un 50enne di Civitanova Marche è stato rinviato a giudizio e finirà davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere. Era accaduto 15 ottobre quando i carabinieri, nel corso di un servizio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio, avevano controllato una Fiat Punto risultata rubata proprio la mattinata dello stesso giorno. Il proprietario, infatti, un anziano di Porto Sant’Elpidio, ne aveva denunciato il furto, poco prima, proprio presso la caserma dei militari dell’Arma del posto. Da lì erano scattate le ricerche del veicolo, diramate tramite la centrale operativa del Comando provinciale di Fermo alle pattuglie che in quel momento stavano operando sul territorio. Durante il controllo, i carabinieri avevano proceduto a perquisire sia il veicolo rubato che il suo conducente. Il controllo aveva avuto esito positivo poiché l’uomo era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 26 centimetri, 13 dei quali di lama, che nascondeva nel calzino. Il 50enne era stato, pertanto, denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Il coltello era stato sequestrato e la vettura era stata riconsegnata al legittimo proprietario.