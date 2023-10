Viaggio con i bambini nel mondo delle zucche

Una festa da celebrare, senza togliere niente alle tradizioni e alle cerimonie religiose, arricchendo invece la città di piccoli eventi dedicati ai più piccoli. Così raccontano Zucca Fermo gli assessori Micol Lanzidei e Mauro Torresi, in occasione di Halloween, un giorno divertente, una festa anche nostra, un appuntamento che torna anche a Fermo. Ci si aspetta, per domani pomeriggio, un momento da tutto esaurito, a partire dalle 15,30, con lo spazio organizzato in collaborazione con Coldiretti e con l’azienda agricola Lu. MA.LE di Patrizia Pieragostini che porta le zucche e fa scoprire ai bambini come si coltivano e come si possono decorare.

A tutti i bambini partecipanti sarà regalato un seme di zucca da piantare a casa. E poi, i laboratori degli orrori con l’associazione Il Grillo parlante, l’horror dance con Jerry e il mago Kiki che ha promesso tra uscite, tra bolle di sapone, musica e magie. A partire dalle 22,30 musica con dj El corvo: "Cercheremo di non fare tardi, sorride il vice sindaco Torresi, è difficile lavorare per il centro della città e poi sentire le lamentale di chi non sopporta le feste. Per noi è importante che si viva il cuore di Fermo". È d’accordo l’assessore alla cultura Lanzidei che parla di un momento molto intenso, tra nuove aperture dei musei, il teatro che ha avviato la sua stagione di prosa: "L’obiettivo è mettere a sistema tutto, far sentire che gli spazi belli non sono solo per esperti o appassionati ma è un mondo pronto a contaminarsi. Per tutte le iniziative facciamo capire questa commistione, siamo contenti di questo e speriamo che sia un ponte di bellezza e divertimento anche per Halloween, per vivere la città in maniera diversa". Nella squadra di Torresi tra gli altri c’è la consigliera Paola Gaggia che commenta: "Quest’anno la novità è la partecipazione di The tube che porta una caccia al tesoro di grande valore, in condivisione e divertimento, nel protagonismo dei giovani. È un momento dedicati ai ragazzi di scuola media e primaria e possiamo dire in tranquillità che si tratta di un sold out". Sono ben 160 gli iscritti alla caccia al tesoro, come spiega Chiara Attorre: "Siamo felici di entrare in questa lista di eventi, abbiamo organizzato una prima caccia al tesoro a luglio, adesso torniamo ad attirare ragazzi e famiglie in centro storico, su 8 tappe a piedi. Le squadre sono di 5 partecipanti con un adulto alla ricerca di miti e leggende e storie macabre che si muovono nei nostri palazzi e monumenti. Il ritrovo alle 16,30, si finisce alle 19 con la premiazione sempre dentro al centro storico. Per i premi abbiamo coinvolto i commercianti che ringraziamo di cuore". Letture animate e sorprese anche alla biblioteca ragazzi, come spiega Luca Berdini: "Offriamo ai piccoli lettori non solo il libro, facciamo diventare la cultura social, con laboratori e momenti vivi. Facciamo proposte culturali per la città. Imparare giocando diventa interessante, raccontiamo le tradizioni e le particolarità di una festa a tema, con un laboratorio horror e un gadget e sorpresa. Anche venerdì 17 novembre replicheremo la caccia al tesoro con The tube, per festeggiare una giornata che sembra sfortunata ma con taglio diverso, per far comprendere ai ragazzi il senso delle istituzioni culturali".

Contenitore a tema horror anche le cisterne romane, con Vissia Lucarelli che raccomanda di prenotare al più presto la partecipazione allo 0734 217140, prima che finiscano tutti i posti a disposizione: "Ci sono tante leggende nelle cisterne, gli operatori sono anche animatori, una antica romana accompagnerà i bambini con un percorso particolare, assolutamente da non perdere".

Angelica Malvatani