Viaggio di istruzione a Serravalle di Norcia. Tra boschi, montagne e campi coltivati

Divertente, interessante, rilassante, coinvolgente. Sono gli aggettivi che ci sono venuti in mente ripensando al viaggio di istruzione dello scorso 9 maggio. Mèta: Serravalle di Norcia, un paesino in Umbria dove ci aspettavano due attività che non avremmo mai pensato fossero così belle. Ci siamo ritrovati in una valle coperta da campi coltivati con, alle spalle, delle bellissime montagne piene di boschi. Ad aspettarci la passeggiata sugli asini. Abbiamo verificato che tutti i detti sulla testardaggine di questi animali non sono così lontani dalla realtà. Pur avendo sperimentato un bellissimo spirito di gruppo, nello svolgimento dell’attività, non sono mancati momenti un po’critici. Eravamo totalmente immersi nella natura e cavalcare gli asini non è una cosa di tutti giorni. Dopo il trekking ci siamo recati al centro rafting e ci siamo tuffati nella nuova avventura. Equipaggiati di tutto punto siamo saliti per la prima volta sui gommoni per un incontro ravvicinato con la natura: il silenzio era interrotto solo dal rumore dell’acqua e dai versi degli animali. Ci siamo attardati ad osservare le piccole meraviglie che ci circondavano, come ad esempio un piccolo bonsai cresciuto dentro i resti di un ponte romano. Vogliamo concludere con una piccola riflessione e un ringraziamento a chi ci ha offerto questa bella possibilità, ovvero la nostra dirigente e i docenti che hanno organizzato e ci hanno seguito in questa avventura. Sappiamo che non è stato semplice ma di sicuro è stato un momento importante per noi che, oltre a divertirci, abbiamo avuto modo di avvicinarci a nuove attività, ampliando le nostre conoscenze rafforzando lo spirito di gruppo, collaborando in modo nuovo, divertente e inconsueto con i compagni di sempre.

Classe II C