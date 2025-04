Viaggio di sfide, musica e bellezza: "Vi presentiamo i ribelli dell’arte"

Un viaggio di arte e di musica, di sfide è di bellezza. ‘Percorsi di Primavera- I Ribelli dell’Arte’ è il titolo della nuova iniziativa dell’Associazione ArmonicaMente di Fermo, che si articola in sei appuntamenti di cultura generale e di musica, programmati tra il 12 aprile e il 14 giugno in spazi significativi della città. Nunzia Luciani, anima di ArmonicaMente, ha trovato il supporto di persone dalle più varie personalità artistiche, proprio per un viaggio che tocchi tutte le arti: "Il tema dei Ribelli, intesi come personaggi trasgressivi e innovatori, ricorre in tutti gli incontri, spaziando dalla letteratura al cinema, dalla pittura alla musica jazz e classica. Gli incontri sono proposti, come da tradizione dell’Associazione, in due momenti distinti: un intervento critico nella prima parte e una seconda parte musicale. Protagonisti dell’iniziativa sono operatori culturali, critici, insegnanti di conservatorio, artisti, registi, sceneggiatori cinematografici e televisivi, mentre la parte musicale è affidata a musicisti del territorio, espressione del conservatorio di Fermo e di realtà musicali comunque ricollegabili a Fermo". Il primo appuntamento del 12 aprile, alle 21 nella Sala Leopardi dell’hotel Astoria con l’intervento del pittore Pierluigi Savini sui Ribelli dell’Arte contemporanea, fungerà da introduzione generale e da finestra sulle tematiche più specifiche, sviluppate negli incontri successivi. Il 26 aprile si raccontano i ribelli del ‘900, tra Bob Marley e Pasolini, protagonista il regista Claver Salizzato e la critica Patrizia Pistagnesi, per la musica il duo Anna Antonelli e Vincent Campanelli. Il 9 maggio spazio ai ribelli del jazz con Mauro De Federicis, docente del dipartimento di jazz del Conservatorio, che si occuperà dell’incontro e anche della parte musicale. Il 17 maggio si parla del volto coraggioso dell’arte con Diego Paride Della Valle, l’artista Ciro Stajano e il Trio Runark di musica celtica. Il 1 giugno, al cortile Giugliucci, è la volta dei ribelli della chitarra, con Claudio Marcotulli, docente di chitarra del Conservatorio e il quartetto di chitarre del Pergolesi si chiude il 14 giugno con Luana Trapè che racconta la poesia di Luigi Di Ruscio e lo spazio musicale con il Guitalian Quartet. Da rimarcare la scelta dei luoghi della manifestazione, che insiste su spazi inusuali della città quali l’Oratorio di Santa Monica, il chiostro del Conservatorio, il colonnato dei giardini di Palazzo Gigliucci, la sala Rita Levi Montalcini, annessa al complesso Sagrini. "E’ un invito a guardare con occhio consapevole al complesso delle ricchezze monumentali e turistiche di Fermo, seguendo "Percorsi di Primavera" sparsi per la città", conclude Luciani. L’ingresso è gratuito, per info e prenotazioni 3519856005, la rassegna ha il supporto dell’Orchestra internazionale d’Italia, della Cna, dell’hotel Astoria, dell’associazione culturale Periferie.

Angelica Malvatani