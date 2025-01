’Viaggio nel tempo’: progetto per la tradizione

La storia, le tradizioni e la lingua di un territorio, un patrimonio che racconta molto di una popolazione, la identifica e ne spiega anche l’evoluzione sociale. Sarà questo l’obiettivo del progetto ‘Viaggio nel tempo: come conservare viva la memoria della lingua e della tradizione’, presentato ieri nella sala multiculturale nel centro storico di Falerone. Il progetto è stato finanziato dalla Cepel (Centro per il libro e la Lettura) per l’anno 2025 e sono state Eleonora Concetti e Maria Teresa Quintozzi, rispettivamente assessore alla cultura e consigliere comunale di Falerone ad illustrare nel dettaglio come si svilupperà il programma.

Innanzitutto va precisato che Falerone fa parte del circuito nazionale ‘Città che Legge’, che viene aggiornato ogni due anni e che consente ai comuni inscritti di partecipare ai bandi istituiti espressamente per valorizzare la lettura dalla Cepel. Falerone nel 2024 a partecipato al bando ‘Viaggio nel tempo: come conservare viva la memoria della lingua e della tradizione’, ottenendo il terzo posto a livello nazionale dietro ai comuni di Bergantino (Veneto) e Porano (Umbria), unico a livello regionale per i comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti ottenendo un finanziamento di 10.000 euro a cui si aggiungeranno 1.300 di fondi comunali.

"Già nel 2020 eravamo stati finanziati dalla Cepel – raccontano Eleonora Concetti e Maria Teresa Quintozzi – ma a causa della pandemia dovemmo ricalibrare tutto il programma. Il progetto di quest’anno è molto articolato e si articolerà per tutti e 12 i mesi. Abbiamo confermato alcuni eventi ormai storici come la fiera mercato ‘Ottobre piovono libri’ e il concorso ‘Scrittori in Erba’ che quest’anno sarà dedicato alle tradizioni con l’obiettivo di realizzare una raccolta. Ci sono tante novità: si parte il 25 gennaio con la Giornata delle memoria dedicata ad alcuni personaggi faleronesi finiti nei casellari politici dell’epoca. A fine mese saranno presentato il Gruppo di lettura di Falerone. Sono una ventina di persone che svolgeranno incontri di lettura per bambini e associazioni: Anfass, casa di riposo, Centro la Rugiada, e nei parchi pubblici con bambini e famiglie alternando letture animate a giochi della tradizione".

Alessio Carassai