Viaggio nella grande fotografia e la scoperta di Vittorio Gioventù

Un viaggio nella grande fotografia, per capire come si può raccontare il mondo con uno sguardo. È l’esperienza vissuta alla fototeca di Altidona da due classi dell’Istituto di istruzione secondaria di primo grado, Galileo Galilei di Porto Sant’Elpidio che, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno vissuto un’esperienza certamente inconsueta e di grande valore culturale.

Le classi 2 A e 2 D della scuola media (per un totale di 27 alunni e alunne) sono arrivate ad Altidona per trascorrere l’intera mattinata insieme agli operatori e volontari della fototeca; dopo il saluto del Presidente dell’Associazione Altidona Belvedere che gestisce la Fototeca, Pacifico D’Ercoli, le due classi hanno iniziato la visita che li ha portati ad acquisire conoscenze - per lo più insolite per loro - sulla storia della fotografia, sulle tecniche e strumenti fotografici così lontani dalla loro quotidianità, sul funzionamento di un’autentica camera oscura, sicuramente mai vista prima, sulla possibilità di archiviare gli scatti prodotti sia analogicamente che digitalmente, sulla eventualità di "ritoccare" le immagini.

Inoltre, le classi hanno avuto modo di conoscere e approfondire la figura di un grande personaggio fermano come Vittorio Gioventù. Tutti molto attenti, interessati e partecipi con numerosi quesiti e curiosità che via via emergevano grazie anche al lavoro preparatorio svolto nelle classi dalle insegnanti che li hanno accompagnati, Maria Luisa Cortesi, Cristiana Perini e Manuela Grazioli.

All’accoglienza dei giovani studenti hanno collaborato, oltre a Pacifico D’Ercoli, Cristina Iacoponi, Diego Pizi, Maria Luisa Sacchini, Laura Strappa.