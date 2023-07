Viale dei Pini, 240mila euro di lavori

"Sicurezza in generale e stradale in modo particolare è uno dei problemi più importanti ed urgenti che l’Amministrazione comunale è chiamata ad affrontare". A sostenerlo è l’assessore ai lavori pubblici e viabilità nonché vice sindaco, Lauro Salvatelli, il quale considera un impegno morale, prima ancora che politico o amministrativo quello di garantire la sicurezza ai cittadini in ogni settore della vita pubblica: sicurezza nelle strade, sicurezza nelle scuole, sicurezza negli impianti sportivi. Per quanto riguarda le strade, l’assessore ritiene che sarebbe necessario intervenire su tutte, ma che la priorità spetti assolutamente al viale dei Pini anche perché su di esso l’Amministrazione comunale di recente ha impegnato 240.000 euro. In effetti al viale dei Pini spetta la priorità essendo la più disastrata delle disastrate strade di Porto San Giorgio. Si trova in condizioni pietose, conseguenti soprattutto all’azione devastante dell’apparato radicale delle piante di alto fusto, cioè dei pini presenti ai lati della strada i quali che hanno causato rigonfiamenti dell’asfalto, alti fino a 30 cm, e buche, trasformando il viale in questione in un vero proprio percorso di montagne russe: "È una strada pericolosa e molto frequentata per il fatto che vi insistono le scuole, materne, elementari e medie per cui si crea un via vai di auto di genitori che accompagnano i figli a scuola e che vanno a riprendere al termine delle lezioni". "Prima di appaltare i lavori di sistemazione – sottolinea l’assessore Salvatelli – faremo eseguire a persone esperte una verifica circa lo stato di salute delle 50 piante che si trovano sul viale dei Pini e, una volta esaminato il report, decideremo il da farsi. Non vogliamo correre il rischio che al termine dell’intervento un’essenza arborea collassi all’improvviso e Dio non voglia cada addosso a qualcuno".

Da un esame eseguito dall’ufficio tecnico del Comune emerge che occorre intervenire sulla quasi totalità della pavimentazione nel tratto del viale compreso tra via Genova e piazzale Sarajevo; in quello tra via Genova e via Milano è prevista la ripavimentazione della corsia, mentre tra via Milano e piazzale Sarajevo, oltre che la corsia di marcia, l’intervento si estenderà sulla pista ciclabile e sulle aree laterali. I lavori comprendono pure il riallineamento e la rimessa in quota dei cordoli che delimitano le aiuole.

Silvio Sebastiani