Viale dei Pini, tratto dimenticato e nel degrado

Alcuni cittadini ci hanno chiesto di rendere nota una loro segnalazione riguardante lo stato di degrado in cui versa il tratto del viale dei Pini, compreso fra via Genova a sud e via Milano a nord. Dicono di non avere Santi in Paradiso che sostengano presso l’amministrazione la loro richiesta di provvedere. Altrimenti quel tratto di strada è destinato a rimanere negletto, chissà per quanto tempo ancora, senza un minimo di manutenzione, con le condizioni del fondo stradale che sarebbe eufemistico definire pessime, mentre l’amministrazione è impegnata in altre opere tra le quali la riqualificazione delle vie Michelangelo, Nazario Sauro e Gentili, escludendo di fatto il viale dei Pini. Abbiamo eseguito un sopraluogo e verificato le buone ragioni dei cittadini: "buche in grande quantità e dalle più disparate dimensioni ma soprattutto a far dannare pedoni e automobilisti i rigonfiamenti nella carreggiata dovuti alle radici dei pini ivi esistenti a formare dei veri e propri dossi sconclusionati molto pericolosi. Non si capisce perché sia stata sistemata soltanto la restante parte del viale, da via Milano a sud fino alla chiesa della Sacra Famiglia a nord, che si trovava nelle stesse condizioni. E’ giusto che sia stata data priorità a quella parte del viale perché vi insistono le scuole. Tuttavia anche il tratto tra le vie Genova e Milano è molto frequentato per la presenza della farmacia, di una banca, di alcuni pubblici esercizi, di negozi, di un ambulatorio medico e della piazza Torino I cittadini fanno presente di aver saputo che per la viabilità l’amministrazione ha stabilito di effettuare interventi di riqualificazione delle vie Nazario Sauro, Gentili e Michelangelo tanto da averli inseriti nell’elenco triennale 2024-2026 delle opere pubbliche. La prima ad essere sistemata sarà via Michelangelo con la realizzazione di: pozzetti per frenarne lo scivolamento verso est, impianto di illuminazione, marciapiede e manto stradale. Si tratta di una strada di grande rilievo che consente un percorso alternativo rispetto alla strada adriatica a chi provenendo da Fermo deve raggiungere il sud di Porto San Giorgio. I cittadini nostri interlocutori non hanno nulla da obiettare rispetto alle scelte dell’amministrazione, sostengono però che per prima cosa dovrebbe occuparsi delle incompiute tra le quali il tratto del viale dei Pini segnalato.

Silvio Sebastiani