Vicari foranei, ecco le nomine del vescovo

È divisa in nove vicarie la Diocesi di Fermo, la più grande delle Marche, sono zone che vedono la presenza di più parrocchie, organizzate in modo da collaborare e creare spazi di riflessione e di crescita. Ogni vicaria viene affidata ad un sacerdote che va a ricoprire importanti incarichi di coordinamento tra i parroci ma anche di sorveglianza della vita parrocchiale e dell’attività di ciascun sacerdote. Per questo sono particolarmente significative le nomine che l’arcivescovo Rocco Pennacchio ha ufficializzato proprio ieri, provvedendo a nominare i vicari foranei fino al 2029. Tra conferme e novità, questo l’elenco delle nomine: Don Mauro Antolini per la vicaria foranea di Amandola, don Andrea Bezzini, per la vicaria foranea di Montegranaro, per la vicaria di Sant’Elpidio è stato confermato Don Tarcisio Chiurchiù don Tarcisio, don Umberto Eleonori per la vicaria foranea di Pedaso, don Paolo Intendente per la vicaria foranea di Montegiorgio, monsignor Mario Lusek per la vicaria foranea di Porto S. Giorgio, monsignor Claudio Morganti per la vicaria foranea di Corridonia, padre Sante Pessot per la vicaria foranea di Fermo, don Piero Pigliacampo per la vicaria foranea di Civitanova Marche. Incarichi dunque significativi, per il quali il vescovo sceglie sempre un sacerdote che avrà giudicato idoneo, valutate le circostanze di luogo e di tempo. Si tratta dunque di promuovere e coordinare l’attività pastorale comune nell’àmbito del vicariato, avendo cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri. Parroci che il vicario assiste in caso di situazioni difficili o problemi, in condizioni di malattia o quando vengono a mancare.

"L’ufficio di Vicario foraneo, spiegano dalla Curia, riveste una notevole importanza pastorale, in quanto collaboratore stretto del Vescovo nella cura pastorale dei fedeli e sollecito "fratello maggiore" dei sacerdoti della forania, soprattutto se sono malati, o in situazioni difficili. A lui spetta coordinare l’attività pastorale che le parrocchie realizzano in comune, vigilare affinché i sacerdoti vivano conformemente al loro stato e perché venga osservata la disciplina parrocchiale, soprattutto liturgica".