Vicenda Sgds a Porto San Giorgio: "Errori continui dell'Amministrazione"

"Il giudice del lavoro ha messo fine a una vicenda ingarbugliata e poco trasparente con cui era stato nominato il nuovo direttore della Sgds al posto del dimissionario Marco Ceccarani". A renderlo noto i consiglieri comunali di minoranza, evidenziando che: "Piero Mognaschi da Voghera, con cui il sindaco e Senzacqua stavano sognando la nuova Porto San Giorgio, dall’efficientamento della pubblica illuminazione alla gestione del porto, non è più il direttore della Sgds. Il Tribunale di Fermo ha detto che è il sangiorgese Emilio Cuomo ad averne i titoli e l’esperienza giusta". I consiglieri ricordano poi che il bando per la selezione del nuovo direttore fu fatto, corretto e rifatto tanto che si era paventato che si stesse cucendo un cappottino addosso a qualche predestinato. Dunque, una vicenda travagliata che ha lasciato la partecipata per diversi mesi senza direzione e oggi “punto e a capo”, mentre sta facendo le valigie anche l’amministratrice per mantenere gli equilibri politici. Secondo i consiglieri in questione: "Dopo aver sbagliato l’assessore ai lavori pubblici che stava seguendo, tra gli altri, i lavori milionari del lungomare e della Casa famiglia, è stata sbagliata anche la nomina del direttore della Sgds". La chiosa: "Siamo solo a un anno dall’inizio dell’amministrazione, continuando così che prezzo dovrà pagare la città a tanta approssimazione?".