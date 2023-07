Video a luci rosse diventa virale: protagonista una coppia fermana

Fermo, 20 luglio 2023 – Tutti pazzi per il parrucchiere hard e sua moglie. Non è il titolo di un film, ma poco ci manca, visto che si tratta di video a luci rosse che stanno diventando virali in tutto il Fermano e nel Maceratese. Tutti li vogliono vedere, un po’ per curiosità, un po’ per aver la certezza che si tratti proprio delle persone che vengono indicate come le protagoniste. Sono tre al momento i video hot che stanno girando nei telefonini di centinaia e centinaia di persone, in cui si vedono chiaramente il parrucchiere e sua moglie impegnati, insieme ad un altro giovane non identificato, in un rapporto a tre, mentre vengono ripresi da una quarta persona.

Insomma roba da far arrossire anche i più ‘scafati’ fruitori di video porno. I filmini, non si sa come o perché, hanno iniziato a girare qualche mese fa in una chat di gruppo di cui fanno parte i protagonisti e, in pochissimo tempo, sono diventati virali facendo il giro di tutta la provincia di Fermo e del Maceratese, dove potrebbe celarsi il terzo misterioso protagonista. Al momento, a parte il terzo protagonista e il cameraman, di misterioso c’è poco nei video poiché sono estremamente espliciti e gli "attori" si vedono come mamma li ha fatti e anche più. Ma la domanda è: sono stati i protagonisti a volere questa diffusione in larga scala, o sono stati vittima di una sorta di revenge porn da parte di qualcuno che si è visto tradito e che ce l’ha con loro per qualsiasi altro motivo? Al momento né il parrucchiere hard, né sua moglie hanno presentato alcuna denuncia.

Questo farebbe ipotizzare che siano consenzienti, un po’ come accadde nel 1999 sempre a Fermo, quando il regista Guido Maria Ranieri, decise di realizzare un film porno che vedeva sua moglie protagonista. Insieme a lei anche altri ragazzi di Fermo e del Fermano furono protagonisti delle scene. Il film fece scandalo e se ne parlo in tutta Europa, tanto che i fratelli Vanzina realizzarono una pellicola ispirata a questi fatti. La moglie del regista, in arte Asia D’Argento, anche lei fermana, divento poi una delle pornostar italiane più gettonate ed è tutt’ora sulla breccia nel settore, così come il regista ha proseguito a sfornare pellicole a luci rosse, fino a diventare uno dei registi più in voga del settore e fu molto chiacchierato per la sua presunta relazione con la nota soubrette Sara Tommasi.