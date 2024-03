Fa partire un video porno sul cellulare alla fermata dello scuolabus, denunciato dalla polizia per atti osceni

Fermo, 16 marzo 2024 – Si è seduto alla fermata dello scuolabus, ha fatto partire un video porno sul cellulare, si è infilato una mano nei pantaloni e ha iniziato a masturbarsi. E’ accaduto questa mattina in viale del Lido, a Fermo, e nei guai è finito un 44enne del posto, che è stato fermato e denunciato dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante della presenza di minori.

A far scattare la segnalazione è stata l’assistente del pulmino utilizzato per il trasporto a scuola dei ragazzini che, venuta a conoscenza degli atteggiamenti di quell’uomo, ha subito allertato la sala operativa della questura.

Erano da poco passate le 7,30 quando i giovani studenti si sono accalcati nei pressi della fermata dello scuolabus di Lido di Fermo, in attesa del pulmino. E da quelle parti che bambini e ragazzini hanno notato quell’uomo che stava guardano un filmato porno sul telefono cellulare con il volume altissimo. Impossibile per i giovani studenti non essere attirati dai quei gemiti che si diffondevano in tutta la via.

Non soddisfatto, il 44enne si è infilato una mano nei pantaloni ed ha iniziato a masturbarsi. Una volta saliti sullo scuolabus, alcuni ragazzini hanno raccontato l’accaduto all’assistente presente sul mezzo, che ha subito allertato la polizia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della squadra volanti, ma alla fermata non c’era più nessuno.

I poliziotti, però non si sono arresi e hanno iniziato a setacciare la zona, fino a quando non hanno avvistato un individuo, che corrispondeva alla descrizione fornita dai giovani studenti e dal personale dello scuolabus.

Il 44enne era salito in macchina e si trovava a poche centinaia di metri di distanza. Una volta fermato e accompagnato in questura, ha ammesso le sue colpe ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante della presenza di minori.