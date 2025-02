Videogiochi, istruzioni per l’uso

I videogiochi, sono diventati molto popolari e stanno influenzando la vita delle persone. Sono diffusi prevalentemente tra i giovani, soprattutto tra i maschi, che prediligono gli ‘sparatutto’. I giochi più apprezzati: Gta, Call of Duty, Battlefield, Mortal Kombat X, The Darkness II.

Nonostante non siano risultate differenze significative nei livelli di aggressività ed empatia tra i giocatori accaniti e i non giocatori e per quanto vi siano anche dei risvolti positivi (come il fatto che mantengono attivo il cervello e aiutano a combattere i caratteri della vecchiaia) è innegabile che i videogames più violenti condizionino negativamente coloro che vi trascorrono troppo tempo.

E’ stata registrata maggiore irascibilità, portano dipendenza, isolamento, stress prolungato, sovrappeso, disturbi del sonno, mancanza di risorse. I genitori dovrebbero limitarne l’uso di videogiochi e fare attenzione all’età consigliata.

Anikaet Chander e Giulia Stortini (classe II B) Lorenzo Fermani e Ludovica Giannini (Classe I E)